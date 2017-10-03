Кадыров заступился за Поклонскую: Ее травят за силу духа и четкую позицию

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Грозный, 3 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за депутата Государственной думы Наталью Поклонскую, которая выступает против фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом чеченский лидер заявил в своем Telegram-канале.

Кадыров заступился за Поклонскую. Он добавил, что приветствует ее позицию по фильму «Матильда».

«Ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу», — убежден глава Чечни.

Он напомнил, что Поклонская представляет в Госдуме интересы населения России. По его словам, эта «хрупкая девушка защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны». Кадыров заметил, что петиция против картины Учителя собрала 100 тысяч подписей.

По мнению Кадырова, такие люди, как Наталья Поклонская, сохраняют свое Отечество.

Ранее депутат Наталья Поклонская заявила о новом, уточненном исковом заявлении о защите чести и достоинства царя Николая Второго, передает Ura.Ru.