Имя героя НХЛ Малкина дважды выгравировали на Кубке Стэнли с ошибкой

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Нью-Йорк, 3 октября. Имя российского хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгения Малкина дважды выгравировали на Кубке Стэнли с ошибкой.

На кубке имя спортсмена, которое упоминается два раза, начинается не с буквы «E» (Evgeni), а с буквы «F» (Fvgeni), уточняет телеканал 360.

Досадную оплошность уже прокомментировали представители ХК «Питтсбург». «Гравировка проводится вручную, поэтому в некоторых местах резьба на трофее не так заметна», — говорится в сообщении в официальном микроблоге клуба.

Как отмечает «Газета.ру», Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.