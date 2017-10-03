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Имя героя НХЛ Малкина дважды выгравировали на Кубке Стэнли с ошибкой
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    Имя героя НХЛ Малкина дважды выгравировали на Кубке Стэнли с ошибкой

    12:46  3 Октября 2017  /обновлено: 12:56  03 Октября 2017
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    Имя героя НХЛ Малкина дважды выгравировали на Кубке Стэнли с ошибкой

    Нью-Йорк, 3 октября. Имя российского хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгения Малкина дважды выгравировали на Кубке Стэнли с ошибкой.

    На кубке имя спортсмена, которое упоминается два раза, начинается не с буквы «E» (Evgeni), а с буквы «F» (Fvgeni), уточняет телеканал 360.

    Досадную оплошность уже прокомментировали представители ХК «Питтсбург». «Гравировка проводится вручную, поэтому в некоторых местах резьба на трофее не так заметна», — говорится в сообщении в официальном микроблоге клуба.

    Как отмечает «Газета.ру», Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #малкин #кубок стэнли #питтсбург
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