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Эрдоган грозится наложить санкции на Ирак из-за курдского референдума
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    Эрдоган грозится наложить санкции на Ирак из-за курдского референдума

    12:53  3 Октября 2017
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    Эрдоган грозится наложить санкции на Ирак из-за курдского референдума

    Анкара, 3 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в ближайшее время Анкара намерена расширить действующие санкции против Ирака. Поводом для этого стал проведенный в Иракском Курдистане референдум о независимости, в ходе которого подавляющее большинство проголосовало за выход из состава Ирака и образование суверенного курдского государства.

    «Мы в настоящее время ввели несколько эмбарго в северном Ираке, однако если они [курды] не придут в себя, эти санкции будут расширяться», — объявил Эрдоган в ходе встречи с депутатами из правящей партии в Турции.

    Напомним, сразу же после объявления курдского руководства в Эрбиле о подготовке референдума Турция в самых жестких выражениях осудила его проведение. Эрдоган тогда заявил, что курды «пожалеют в случае проведения референдума». Официальная Анкара полагает, что деятельность Иракского Курдистана по созданию независимого курдского государства способна подорвать стабильность на Ближнем Востоке и многократно усилить курдский сепаратизм в Ираке, Турции и Сирии.

    Эрдоган грозится наложить санкции на Ирак из-за курдского референдума

    Автор: Валентин Меликов
    #эрдоган
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