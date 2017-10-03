Эрдоган грозится наложить санкции на Ирак из-за курдского референдума

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Анкара, 3 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в ближайшее время Анкара намерена расширить действующие санкции против Ирака. Поводом для этого стал проведенный в Иракском Курдистане референдум о независимости, в ходе которого подавляющее большинство проголосовало за выход из состава Ирака и образование суверенного курдского государства.

«Мы в настоящее время ввели несколько эмбарго в северном Ираке, однако если они [курды] не придут в себя, эти санкции будут расширяться», — объявил Эрдоган в ходе встречи с депутатами из правящей партии в Турции.

Напомним, сразу же после объявления курдского руководства в Эрбиле о подготовке референдума Турция в самых жестких выражениях осудила его проведение. Эрдоган тогда заявил, что курды «пожалеют в случае проведения референдума». Официальная Анкара полагает, что деятельность Иракского Курдистана по созданию независимого курдского государства способна подорвать стабильность на Ближнем Востоке и многократно усилить курдский сепаратизм в Ираке, Турции и Сирии.