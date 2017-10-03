Расстрел в Лас-Вегасе: ИГ, Пэддок или доллар? Колонка Олега Денежки

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Вслед за Европой, цунами кровавого насилия достигло и США. В Лас-Вегасе всего один человек с автоматической винтовкой, засевший в номере на 32-м этажа отеля, расположенного рядом с казино Mandalay Bay, расстрелял посетителей кантри-фестиваля. Результат ужасен: 59 человек убиты, еще 527 — ранены. Удивительная эффективность стрельбы, даже учитывая то, что преступник стрелял по толпе, объятой паникой. Журналисты уже окрестили это самым крупным массовым убийством в истории Соединенных Штатов. Полиция заявила о теракте. Но так ли это?

До сих пор самым крупным преступлением с применением огнестрельного оружия считалась стрельба в июне 2016 года в гей-клубе Pulse города Орландо в штате Флорида. Что бы понять порядок цифр: тогда исламский фанатик Омар Матин убил 49 человек, а еще 53 ранил. А сейчас раненых 500. Четыре стрелковые роты. Такое и на войне не встретишь.

Сравним условия стрельбы. В Орландо преступник открыл огонь из автоматического оружия в тесном кафе, почти в упор. Жертвам не то, что бежать, уйти с линии огня или упасть на пол было затруднительно. Результат ожидаем и предсказуем.

В Лас-Вегасе стрельба велась с 36 этажа высотного здания. Это минимум 100 метров только высоты. Значит дистанция стрельбы не менее 200-250 метров. Люди находились на открытой местности, рядом с ними были клумбы, фонтаны, опоры электропроводов, другие уличные конструкции и сооружения. При первых же выстрелах толпа, как можно понять из видео, пусть и неуклюже, но стала разбегаться. У стрелка было максимум минут 5-10 для результативной стрельбы. И все равно он достиг не менее 600-700 попаданий с дистанции около 200-х метров.

То есть выпущено было, с учетом статистической нормы для такого вида стрельбы, около 1000 патронов. Это не менее 40 обойм автоматического карабина подобного типа, что был у стрелка. Это просто поразительный результат, даже для профессионального пулеметчика. Почти невозможно, но факт: на видео слышатся очереди и одиночные выстрелы явно единственной винтовки. А это значит, что стрелок был подготовлен и имел регулярные тренировки. Привет Американской стрелковой ассоциации и второй поправке Конституции США.

И вот радикалы-исламисты бодренько берут на себя ответственность. Полиция рада до безумия. Искать стрелка не пришлось, он покончил жизнь самоубийством прямо в номере отеля на своей стрелковой позиции. Им оказался белый американский гражданин, житель Лас-Вегаса, 64-летний Стивен Пэддок.

В полиции тут же заявили, что предполагаемый преступник недавно примкнул к террористической группировке «Исламское государство»1 (запрещена в России) и объявило происшедшее терактом. Дома у Пэддока нашли 18 единиц стрелкового оружия и, как заявили правоохранители, взрывчатку и элементы для производства взрывных устройств. Дело закрыто, можно не напрягаться.

Но тут же возникают вопросы. Первый: зачем человеку, который собрался стрелять по толпе, дома хранить взрывчатку? Ну ладно, это еще можно как-то объяснить сомнениями Пэддока, как именно лучше осуществить задуманное. Но второй вопрос намного серьезнее, он касается личности убийцы.

Пэддок — фамилия на юго-западе США вовсе не случайная. Более того, одна из самых распространенных, причем практически аристократическая. Генерал Ричард Пэддок, участник индейских войн 1898 года, личный друг вождя Сидящего Быка, легендарного генерала Джона Першинга. Белый республиканец, католик. Индейские войны состоялись именно на Юго-Западе США. Забавно, но Першинг имел прозвище Black Jack. Но к этому мы еще вернемся.

Далее сенатор от Небраски, первый секретарь штата, автор закона, запрещающего многоженство, протеже Авраама Линкольна на своем посту, Алжернон Пэддок. Белый, католик, республиканец.

Легкоатлет, обладатель двух золотых медалей на Олимпийских играх 1920 года в Антверпене, в Ниндерландах, Чарльз Пэддок. Один из самых знаменитых спортсменов США. Уроженец Техаса, что южнее некуда. Дальше только Мексика, у которой Техас США и оттяпали. Белый, католик, республиканских взглядов.

И все Пэддоки, без исключения — самые настоящие англосаксы родом из Британии. Не ирландцы, не шотландцы, не европейцы. Чистейшие англосаксы — англичане. Потомки первых переселенцев на запад США. Человек с такой фамилией почти наверняка католик и республиканец. И вот он, белый житель Запада, территории, некогда именовавшейся Народной Республикой Техас, и предки которого почти наверняка основали Лас-Вегас, город неона и игровых столов, пожилой американец, под старость лет вступил в ИГИЛ1 и совершил теракт по религиозным мотивам во славу Аллаха, всемилостивейшего и милосердного?

Да легче себе представить, что хасидский ребе из Меа Шеарим (самый религиозный и старейший район Иерусалима, где проживают иудеи-ортодоксы), подался муллой в медресе «Талибана»1 (организация запрещена в России).

Но есть в этой игре еще один персонаж (а это именно игра). Еще один ключевой герой истории — город Лас-Вегас. Он был основан случайно. В 1829 году торговый караван, направлявшийся в Лос-Анджелес из Техаса по Испанской тропе, сбился с пути. Вымотанные жарким, тогда еще мексиканским, солнцем, поселенцы разбили лагерь, и несколько добровольцев отправились на поиски источника воды. Им посчастливилось: среди пустыни обнаружили оазис с ключом артезианской воды. Местность назвали Лас-Вегас, что в переводе с испанского означает «плодородные долины».

Собственно город Лас-Вегас был основан много позже — 15 мая 1905 года. Долгое время он являлся крупным железнодорожным узлом и основной точкой для дозаправки и стоянки железнодорожных составов, идущих в основном с запада на восток и обратно. А Невада, штат, где располагался город, прославился как один из самых свободных в стране. Тут проходили считающиеся аморальными во всей стране свадьбы без условностей и кулачные бои с тотализатором.

И в 1915 году, когда власти позволили разнообразить ассортимент карточных игр, а также установить игровые автоматы, город расцвел, превратившись из закопченной и почерневшей от угольной пыли железнодорожной станции в столицу азартных игр. Выигрыши на первых «одноруких бандитах» выплачивались в вещевом эквиваленте, это была уловка, чтобы обойти закон. Счастливчики получали вместо денег сигары или спиртные напитки. Такие изменения, внесенные в закон, стали прочным фундаментом будущего игорного бизнеса.

Почему так подробно? А вот почему. Стало известно, что Пэддок владел домом во Флориде, и соседи рассказали местному изданию, что он купил дом с двумя спальнями в 2013 году и продал его в 2015. В том доме он практически не появлялся. И, кстати, выяснилось, что это не единственная его недвижимость. У Пэддока был дом еще и в Австралии, в Мельбурне.

И вот тут, в этой почти невинной информации и скрывается ключик к объяснению бессмысленного на первый взгляд преступления. Единственное, что запомнилось соседям Пэддока, так это то, что он называл себя «игроком». Житель Иллинойса, владевший собственными домами, но чаще арендующий себе квартиру или в самом Лас-Вегасе, или в его окрестностях, владелец летной лицензии и двух самолетов, что немаловажно с точки зрения возможности максимально быстро посетить Лас-Вегас, а точнее, заведения одной из главных его отраслей, называл себя игроком.

Это похоже на типичного террориста? Нет. Это похоже на азартного игрока. Профессионального игрока. Человека, который не может хранить свои доходы в банке и хранит их в виде недвижимости, что типично для людей этого рода занятий. Кстати, полиция и сейчас не установила, чем занимался Пэддок, и откуда у него такие деньги.

А занимался он почти наверняка легальным и нелегальным игровым бизнесом. Поэтому и называл себя игроком. Он им и был. Далее все предсказуемо: Пэддок либо проигрался, либо прогорел его игровой бизнес. И я не удивлюсь, что в его финансовой катастрофе виновно именно казино Mandalay Bay, которому Пэддок просто отомстил. А кто еще понес наибольшие репутационные и финансовые потери? Кто захочет играть или поселиться в отеле на месте массового убийства?

Это не сумасшествие, как сейчас утверждает брат Пэддока. Это совершенно сознательный шаг человека, пережившего финансовый крах и попавшего в жизненный тупик. И он, Стивен Пэддок, не последний тренированный стрелок, возьмет в такой же ситуации в руки винтовку, которую можно купить даже не в специализированном магазине, а просто в лавочке на автозаправке. И снова привет второй поправке к Конституции США.

«Вся наша жизнь – игра», — сказал в своем монологе персонаж комической пьесы Шекспира, влюбленный юноша Жак Орландо. Пьеса Шекспира называется «Как вам это понравится». Основа сюжета: переодевание персонажей, которые выдают себя за других людей. Как и США, которые вырядились мировым гегемоном. И, отвечая на вопрос в названии пьесы ,— нам это не нравится. Потому что в либретто, которое сейчас пишут в Вашингтоне, не жизнь, а «вся наша смерть игра».

Кстати, вслед за персонажем Шекспира этот монолог повторил самый знаменитый в мировой литературе игрок-неудачник Герман из повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». Забавное несовпадение, верно?!

Тройка, семерка, туз. Вот они, виновники расстрела в Лас-Вегасе. Не мировой терроризм угрожает США, а игровой бизнес — тройка, свободное владение оружием — семерка и экономический кризис — туз. Ровно 21 очко — Black Jack. Да, тот самый победитель индейцев генерал Першинг.

Самые мрачные голливудские предсказания начинают сбываться. Вот только постапокалиптический мир возникнет не в результате ядерной войны. Мир взорвет биржа и крах доллара. И как это не покажется невероятным, поступок Стивена Пэддока — предвестник этой катастрофы. Но самое ужасное то, что отвечать за стремительно развивающееся безумие США придется всему миру.

И это уже не игра.

1 Организация запрещена на территории РФ.