Песков прокомментировал арест Навального в Нижнем Новгороде

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Москва, 3 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал арест на 20 суток блогера Алексея Навального.

Песков напомнил, что призывы к несанкционированным акциям преследуются по закону.

«Вы знаете, что призывы на несанкционированные мероприятия и митинги — публичные призывы — идут вразрез с действующим законодательством», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что люди, которые выступают с подобными призывами, тоже преследуются по закону.

По словам самого блогера, в момент задержания он собирался отправиться в Нижний Новгород на несанкционированную акцию. В тот момент проведение акций при участии его сторонников было согласовано в нескольких городах, но Навальный решил поехать именно в Нижний Новгород на несанкционированное мероприятие.

В понедельник Симоновский суд Москвы арестовал скандального блогера на 20 суток.