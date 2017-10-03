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Песков прокомментировал арест Навального в Нижнем Новгороде
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    Песков прокомментировал арест Навального в Нижнем Новгороде

    13:40  3 Октября 2017  /обновлено: 13:41  03 Октября 2017
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    Песков прокомментировал арест Навального в Нижнем Новгороде

    Москва, 3 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал арест на 20 суток блогера Алексея Навального.

    Песков напомнил, что призывы к несанкционированным акциям преследуются по закону.

    «Вы знаете, что призывы на несанкционированные мероприятия и митинги — публичные призывы — идут вразрез с действующим законодательством», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

    Пресс-секретарь главы государства также добавил, что люди, которые выступают с подобными призывами, тоже преследуются по закону.

    Песков прокомментировал арест Навального в Нижнем Новгороде

    По словам самого блогера, в момент задержания он собирался отправиться в Нижний Новгород на несанкционированную акцию. В тот момент проведение акций при участии его сторонников было согласовано в нескольких городах, но Навальный решил поехать именно в Нижний Новгород на несанкционированное мероприятие.

    В понедельник Симоновский суд Москвы арестовал скандального блогера на 20 суток.

    Автор: Дима Оленин
    #песков #навальный
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