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Весь мир
Очевидец рассказал подробности трагедии в Лас-Вегасе 
Весь мир
Очевидец рассказал подробности трагедии в Лас-Вегасе 
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    Очевидец рассказал подробности трагедии в Лас-Вегасе 

    12:32  3 Октября 2017
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    Очевидец рассказал подробности трагедии в Лас-Вегасе 

    Лас-Вегас, 3 октября. Один из очевидцев стрельбы в Лас-Вегасе рассказал подробности случившегося.

    Спортивный юрист Михаил Прокопец, оказавшийся неподалеку в момент стрельбы в отеле Mandalay Bay в Лас-Вегасе, в интервью «Россия Сегодня» рассказал о трагических событиях глазами очевидца. 

    Прокопец с другом приехали в отель Aria из аэропорта. Еще на подъезде они увидели большое количество полиции и тела людей, лежащие на улице.

    «Когда мы стояли на ресепшен, началась дикая паника. Посетители отеля не просто начали волноваться, а побежали, переворачивая на ходу столы и стулья», — рассказал Прокопец.

    Довольно быстро путешественники сориентировались и приняли решение бежать вместе со всеми.

    «Люди из одного конца просто ломанулись в нашу сторону, а их визуально было около тысячи человек. Они бежали так, словно за ними гонятся террористы», — добавил Прокопец.

    Напомним, по последним данным, число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 59, пострадали 527 человек.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #стрельба #лас-вегас
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