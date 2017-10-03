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Политика
Песков рассказал об отношениях Москвы и Эр-Рияда
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    Песков рассказал об отношениях Москвы и Эр-Рияда

    14:40  3 Октября 2017
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    Песков рассказал об отношениях Москвы и Эр-Рияда

    Москва, 3 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал самодостаточными отношения Москвы и Эр-Рияда. 

    «Это отдельный вектор нашей внешней политики», — сказал Песков, напомнив о том, какое важное место занимает Саудовская Аравия в регионе и в арабском мире в целом. 

    Таким образом, в Кремле не считают необходимым в этом контексте проводить параллели с контактами РФ и Ирана, подчеркнул он, отвечая на вопрос, как власти РФ относятся к возможности одновременного сотрудничества с соперничающими на Ближнем Востоке Тегераном и Эр-Риядом. Кроме того, он подтвердил сообщения о подготовке к визиту в Россию короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

    «Мы имеем давние связи с Саудовской Аравией, которыми в Москве дорожат. Действительно, сейчас визит готовится», — сказал он.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #песков #кремль #саудовская аравия
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