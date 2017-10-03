Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

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Киев, 3 октября. Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский сообщил мрачные подробности о текущем состоянии ЖКХ в Киеве, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Напомним, в «Киевэнерго» ранее сообщили, что без горячей воды из-за остановки теплоисточников остаются 164 жилых дома столицы. Кроме того, временно без горячей воды остаются 826 домов из-за аварийных повреждений, 98 - из-за плановых работ и реконструкции теплосетей и оборудования. Итого свыше тысячи домов. Также сообщается, что по состоянию на 3 октября распломбированы лишь 54 котельные из 79 – для остальных просто нет топлива.

«На кошках уже потренировались. В Киеве ситуация с горячей водой – это следствие задолженности «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украины». И как решалась эта проблема мы видим по сей день – горячая вода не во всех районах Киева. Эта ситуация может быть перенесена на любой из регионов. Реакция государства просто умилила – вместо того, чтобы по классической управленческой схеме создать межведомственную комиссию и решить вопрос, администрация Киева и кабинет министров Украины сделали вид, что ничего не происходит», - возмутился эксперт в области топливно-энергетического комплекса.

«То, как развивается на сегодняшний день ситуация – это тупик. В конечном итоге проблема приведет к возникновению чрезвычайных ситуаций. Потому что нельзя бесконечно пользоваться наследием Советского Союза, в конце концов, ресурс исчерпается, если его не обновлять, а обновлять его пока никто не собирается», - заявил Валентин Землянский, оценив подготовку правительства к отопительному сезону в стране.

Эксперты называют нынешнюю ситуацию только прелюдией к масштабной катастрофе – без тепла могут остаться более 20 тысяч домов, поскольку пирамида неплатежей только разрастается.

При этом без тепла остаются даже ответственные абоненты, оплачивающие коммунальные платежи. Таких ждет повышение цен на 20% уже этой осенью, несмотря на заявления премьера Гройсмана, что цена на газ расти больше не будет.

В результате кризиса ЖКХ цены на киевские квартиры рухнули в среднем до 10 тысяч долларов. Кратное превышение предложения над спросом характерно сейчас и для «вторички», и для первичной недвижимости. Эксперты говорят о крахе рынка, называя вложения в украинскую недвижимость крайне рискованной инвестицией.

Примечательно, что жители тысячи жилых домов Киева, оставшихся без горячей воды и отопления с самого лета, не выходят на митинги протеста. Социологи объясняют это усталостью от протестов и неверием в возможность что-то изменить.