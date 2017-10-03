Эксперт о Brexit: Лондон не готов платить за польских и литовских националистов

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Серьезные разногласия остаются между Европейским союзом и Великобританией по вопросу урегулирования финансовых обязательств страны перед ЕС в связи с Brexit. Об этом заявил главный переговорщик по Brexit от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Финансовое урегулирование

«Остаются серьезные разногласия, в частности, по вопросу финансового урегулирования», — заявил Мишель Барнье.

Власти Европейского союза настаивают на том, что Великобритания должна полностью выполнить ранее взятые на себя финансовые обязательства в рамках членства в Европейском союзе. По данным СМИ, сумма за выход из ЕС может составить от 60 до 100 миллиардов евро.

В свою очередь Лондон планирует покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. Британцы проголосовали за выход из Союза в июне 2016 года.

Экономический кризис

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что экономика европейских стран переживает далеко не лучшие времена. Повсеместно наблюдаются спад производства, снижение темпов роста внутреннего валового продукта либо или вовсе «нулевой рост», топтание на месте. Экономические слабые члены Евросоюза, особенно из числа бывших социалистических стран (Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия) надеются на экономическую помощь ведущих империалистических держав, входящих в состав Евросоюза, как, например, Великобритания, Франция, Германия. Выход из Евросоюза Великобритании существенно снижает ресурсы, которые евробюрократы могли направить на восток и юго-восток Евросоюза.

«Отсюда и торг по поводу «британских отступных». Консервативное правительство Великобритании после недавних выборов свои позиции в парламенте подрастеряло, ослабление парламентской поддержки делает позиции правительства Терезы Мэй еще более неустойчивыми, еще более зависимыми от парламентских союзников консерваторов, от британского общественного мнения. Поэтому британский министр финансов и называет минимально возможную «цену выхода»: в условиях кризиса Лондон не готов платить за польских и литовских националистов, которые возглавили свои страны», — рассказал Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, евробюрократия в Брюсселе тоже находится в непростом положении. Новый французский президент Эммануэль Макрон вынужден сосредоточиться на решении внутренних проблем своей страны. Канцлеру Германии Ангеле Меркель предстоят сложные коалиционные переговоры.

«В условиях, когда две ведущие державы Евросоюза существенно сузили возможности политического маневрирования, удержать третью ведущую державу от выхода им будет не просто тяжело, а практически невозможно. Тем более, что отказ от воли избирателей, высказанной на референдуме, будет означать для Терезы Мэй и ее министров политическое самоубийство. Так что Brexit будет доведен до конца, причем на условиях британской стороны либо близких к ним по параметрам», — резюмировал Владимир Соловейчик.

Как ранее сообщала Газета.ru, британское правительство работает над планом на случай провала переговоров с Брюсселем о параметрах соглашения о выходе из ЕС.