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Кремль надеется, что новый посол США внесет вклад в реставрацию отношений стран
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    Кремль надеется, что новый посол США внесет вклад в реставрацию отношений стран

    16:25  3 Октября 2017
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    Кремль надеется, что новый посол США внесет вклад в реставрацию отношений стран

    Москва, 3 октября. Кремль надеется, что новый посол США в России Джон Хантсман внесет весомый вклад в реставрацию отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что восстановление отношений РФ и США невозможно в одностороннем порядке.

    «Пока с взаимностью есть определенные проблемы, — заметил представитель Кремля, — но, безусловно, мы надеемся, что во главе с новым послом по крайней мере американское диппредставительство в Москве сможет вносить свой весомый вклад в дело реставрации наших отношений от того урона, который нанесен ими действиями Вашингтона».

    Кремль надеется, что новый посол США внесет вклад в реставрацию отношений стран

    2 октября новый посол Соединенных Штатов Джон Хантсман прибыл в Москву вместе с супругой Мэри Кэй, передает Ura.Ru.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #сша #песков #хантсман #реставрация
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