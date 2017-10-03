Кремль надеется, что новый посол США внесет вклад в реставрацию отношений стран

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Москва, 3 октября. Кремль надеется, что новый посол США в России Джон Хантсман внесет весомый вклад в реставрацию отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что восстановление отношений РФ и США невозможно в одностороннем порядке.

«Пока с взаимностью есть определенные проблемы, — заметил представитель Кремля, — но, безусловно, мы надеемся, что во главе с новым послом по крайней мере американское диппредставительство в Москве сможет вносить свой весомый вклад в дело реставрации наших отношений от того урона, который нанесен ими действиями Вашингтона».

2 октября новый посол Соединенных Штатов Джон Хантсман прибыл в Москву вместе с супругой Мэри Кэй, передает Ura.Ru.