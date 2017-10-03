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Онищенко посоветовал Роспотребнадзору лучше изучить влияние спиннеров на психику детей
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    Онищенко посоветовал Роспотребнадзору лучше изучить влияние спиннеров на психику детей

    12:49  3 Октября 2017
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    Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко

    Главная игрушка 2017 года фиджет-спиннер не оказывает влияния на психику детей, однако она может быть опасна из-за мелких деталей. Об этом сообщают специалисты Роспотребнадзора после завершения соответствующей экспертизы устройства. Но пока рано торопиться с выводами, нужно исследовать спиннеры при помощи методологии изучения отдаленных последствий, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

    Ранее в федеральной службе сообщали, что россиянам необходимо периодически проверять игрушки для кинестетиков на наличие поломок. Кроме того, маленькие дети должны пользоваться спиннерами только в присутствии взрослых.

    «Я бы рекомендовал специалистам ведомства быть не столь торопливыми в окончательной оценке ситуации, потому что есть методология изучения отдаленных последствий и воздействия. Нужно привлечь более широкий круг специалистов для проведения анализа. Дело ведь в том, что спиннеры отвлекают детей не только от учебы, но и от развития в целом. Поэтому правильно западные специалисты говорят, что игрушка мешает сконцентрироваться. Здесь торопиться не надо, надо изучать вопрос и пытаться вмешаться в этот процесс. Нужно нормировать использование спиннеров по времени и возрастным категориям», — высказал мнение член президиума Российской академии наук.

    При этом Геннадий Онищенко уверен, что бездумное и неограниченное по времени увлечение фиджет-спиннерами обязательно приводит к деформации психики ребенка и его поведенческих реакций.

    Спиннер

    «В телефонах вроде бы тоже ничего опасного нет, тем не менее мы ограничиваем по времени их использование детьми. С точки зрения отвлечения молодежи от той же учебы, о которой все так пекутся. Надо изучать проблему, в этом деле нельзя торопиться. Главное ведь не навредить», — заключил бывший руководитель Роспотребнадзора.

    К слову, после завершения экспертизы, в ведомстве отметили, что увлекающимся такими игрушками, как спиннер, не стоит покупать устройства с рук, а при покупке необходимо обращать внимание на посторонний резкий химический запах и повышенный шум. Это, по мнению специалистов ведомства, может означать, что игрушка произведена из некачественных материалов с использованием высокотоксичной краски.

    Онищенко: Нужно нормировать использование спиннеров по времени и возрастным категориям

    Напомним, спиннер — это развлекательная вращающаяся игрушка, в центре которой находится металлический или керамический подшипник, а по краям несколько лопастей-утяжелителей. В основном такие игрушки изготавливаются из латуни, нержавеющей стали или титана, однако есть экземпляры, сделанные из пластика. Изначально спиннеры создавались как средство для успокоения и сохранения концентрации.

    Автор: Сергей Гагарин
    #дети #россия #москва #онищенко #роспотребнадзор #вред #школьники #спиннер #нормирование
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