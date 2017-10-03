Песков прокомментировал ситуацию вокруг докторской степени Мединского

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Москва, 3 октября. Вопрос о лишении главы Минкультуры РФ Владимира Мединского докторской степени не является поводом для системных преобразований, сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Накануне экспертный совет Высшей аттестационной комиссии рекомендовал лишить главу Минкультуры РФ Владимира Мединского степени доктора наук. В культурном ведомстве назвали решение «промежуточным», поскольку окончательно вопрос будет решен 20 октября.

«Там еще, насколько мы понимаем, никаких решений не принято на этот счет, там есть некая рекомендация. В любом случае это не тема, которая касается администрации президента», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что решение должны принимать компетентные органы, имея в виду ВАК. Песков добавил, что несмотря на ситуацию с Мединским, тема не является поводом для системных преобразований и вряд ли случай с министром можно рассматривать как триггер для каких-то процессов, резюмировал он.