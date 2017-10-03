Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Днем Германского единства

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Москва, 3 октября. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с Днем Германского единства, сообщили в пресс-службе Кремля.

«В России придают большое значение сохранению позитивного потенциала, накопленного за долгое время в отношениях с Германией», — заметил Путин в своем послании.

Он отметил, что Москва заинтересованна в наращивании совместных усилий с Берлином по решению актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня. Путин заметил, что в обеспечении безопасности и стабильности в Европе заинтересованы и Россия, и Германия.

Российский президент также предложил продолжать эстафету «перекрестных» годов в странах для расширения взаимовыгодных двусторонних связей.