Более трети украинцев хотят уехать жить за границу — опрос

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Киев, 3 октября. Треть украинцев хотят уехать жить за границу, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг». Так, число граждан Украины, которые желают выехать за границу на постоянное место жительства, в 2017 году возросло с 30 до 35% по сравнению с прошлым годом.

Как говорится в исследовании, 61% респондентов отметили, что не хотели бы покидать свою страну, 35% опрошенных выразили желание выехать с Украины на постоянное место жительства, 4% украинцев не определились с ответом.

Согласно результатам опроса, 37% опрошенных хотели бы жить в Германии, 26% — в Польше, 22% — в США, 21% — в Канаде, 16% — в Чехии, 15% — в Италии, 14% — в Великобритании, 12% — в Швеции и Франции, 6% — в России.

Напомним, ранее в Госдуме РФ предложили упростить для украинцев процедуру получения российского гражданства.