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Более трети украинцев хотят уехать жить за границу — опрос
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    Более трети украинцев хотят уехать жить за границу — опрос

    12:52  3 Октября 2017
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    Более трети украинцев хотят уехать жить за границу — опрос

    Киев, 3 октября. Треть украинцев хотят уехать жить за границу, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг». Так, число граждан Украины, которые желают выехать за границу на постоянное место жительства, в 2017 году возросло с 30 до 35% по сравнению с прошлым годом.

    Как говорится в исследовании, 61% респондентов отметили, что не хотели бы покидать свою страну, 35% опрошенных выразили желание выехать с Украины на постоянное место жительства, 4% украинцев не определились с ответом.

    Согласно результатам опроса, 37% опрошенных хотели бы жить в Германии, 26% — в Польше, 22% — в США, 21% — в Канаде, 16% — в Чехии, 15% — в Италии, 14% — в Великобритании, 12% — в Швеции и Франции, 6% — в России. 

    Напомним, ранее в Госдуме РФ предложили упростить для украинцев процедуру получения российского гражданства.

    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #опрос
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