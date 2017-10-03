Меньше четверти украинцев считают, что Киев направил страну по верному пути

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Киев, 3 октября. На данный момент доля украинцев, которые в ходе соцопроса ответили утвердительно на вопрос о том «движется ли Украина в правильном направлении» составляет около 18%. Как отмечают проводившие исследование специалисты «Международного республиканского института», доля поддерживающих политику Киева украинцев сильно различается от города к городу.

В то же время на Украине выросло количество людей, которые одобряют и поддерживают Европу — не менее 58% опрошенных украинцев хорошо относятся к Польше, чуть меньше половины — к Европейскому союзу в целом, и половина хорошо относится к Литве и Германии.

Региональные отличия в вопросах одобрения и неодобрения киевской власти очень велики — так, на общем пасмурном фоне 55% жителей Днепра — бывшего Днепропетровска — уверены, что Украина идет в правильном направлении.

Разумеется, наиболее «нежное» отношение у украинцев вызывает личность Петра Порошенко — по данным социологов, на Украине нашлось аж 2,2% людей, которые «полностью одобряют» его работу на посту президента Украины. Лишь два человека из ста одобряют работу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, и даже меньше — работу Андрея Парубия на посту спикера Рады. Не одобряют работу всех троих примерно три четверти населения Украины — однако этих людей, видимо, не спрашивали, когда украинские лидеры получали свои посты.