Сирия: Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения ИГИЛ к востоку от Евфрата

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Москва, 3 октября. Военное ведомство России опубликовало видео с авиаударами ВКС РФ по позициям «Исламского государства»1 на западе провинции Дейр эз-Зор.

На кадрах, снятых средствами объективного контроля, показана серия авиационных ударов, нанесенных российскими летчиками по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которые удерживаются на восточном берегу реки Евфрат.

ВКС РФ точечными ракетно-бомбовыми ударами уничтожили несколько командных и опорных пунктов террористов, в ходе бомбардировки ликвидированы семь полевых командиров «Халифата» и 304 боевика, около 170 получили ранения. Отмечается, что военным летчикам удалось значительно проредить парк боевой техники джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.