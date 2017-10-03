Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Очевидец рассказал подробности трагедии в Лас-Вегасе 
Весь мир
Сирия: Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения ИГИЛ к востоку от Евфрата
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения ИГИЛ к востоку от Евфрата

    12:09  3 Октября 2017
    232

    Сирия: Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения ИГИЛ к востоку от Евфрата

    Москва, 3 октября. Военное ведомство России опубликовало видео с авиаударами ВКС РФ по позициям «Исламского государства»1 на западе провинции Дейр эз-Зор.

    На кадрах, снятых средствами объективного контроля, показана серия авиационных ударов, нанесенных российскими летчиками по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которые удерживаются на восточном берегу реки Евфрат.

    ВКС РФ точечными ракетно-бомбовыми ударами уничтожили несколько командных и опорных пунктов террористов, в ходе бомбардировки ликвидированы семь полевых командиров «Халифата» и 304 боевика, около 170 получили ранения. Отмечается, что военным летчикам удалось значительно проредить парк боевой техники джихадистов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #игил #дейр эз-зор #евфрат
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 49352

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106819

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29820

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44150

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25328
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        46
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        826
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        3491
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        3676