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Политика
Bloomberg рассказал, как Трамп внес свой вклад в процветание России
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    Bloomberg рассказал, как Трамп внес свой вклад в процветание России

    12:10  3 Октября 2017
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    Bloomberg рассказал, как Трамп внес свой вклад в процветание России

    Вашингтон, 3 октября. Агентство Bloomberg обнаружило неожиданную связь между глобальным потеплением, президентом США и процветанием России. 

    По мнению обозревателя издания Марка Уайтхауса, изменение климата может быть выгодно РФ. Неожиданную прибыль Москва, по его мнению, может получить из-за роста ВВП, который произойдет из-за увеличения средних температур на один градус. 

    При этом, как подчеркивает он, опираясь на доклад Международного валютного фонда, в то время, как Россия может получить непреднамеренную выгоду из «глобальной несправедливости эпических масштабов», вся тяжесть климатической катастрофы ляжет на бедные страны на юге, в то время как северные государства получат неожиданную прибыль.

    Таким образом, как утверждает Уайтхаус, Трам, являясь противником теории изменения климата,  способствует будущему процветанию России, однако возможно, даже не осознает этого. Отказавшись от Парижского соглашения, американский лидер уже сделал первые шаги для осуществления этого сценария, пишет Bloomberg. 
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #россия #трамп #глобальное потепление #выгода
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