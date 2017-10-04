Путин отметил особую роль России в обеспечении энергобезопасности Евразии

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Москва, 3 октября. Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников форума «Российская энергетическая неделя», отметив особую роль страны в обеспечении энергобезопасности всей Евразии, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Международный энергетический форум, стартовавший 3 октября в Москве, собрал представителей власти, отраслевых компаний, бизнес-кругов, экспертов из РФ и других государств. Российский лидер Владимир Путин в поздравительной телеграмме обратился к участникам «энергетической недели», оценив рост мировой экономики, что связано с обеспечением энергобезопасности в мире.

«И конечно, в этом вопросе особая роль принадлежит России – одному из гарантов энергобезопасности всей Евразии. Участники и гости Форума получат возможность познакомиться с перспективами российского ТЭК, с реализуемыми стратегическими проектами», — акцентировал внимание Путин.

Президент РФ выразил надежду на то, что в ходе масштабных дискуссий на площадках форума участники смогут выработать единые подходы к формированию энергетической повестки и запуску совместных проектов. Отметим, что Путин примет участие в форуме 4 октября, мероприятие продлится до 7 октября.

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