Сирия новости 3 октября 12.30: под ударами коалиции погибло четыре гражданских в Ракке, «Тахрир аш-Шам» арестовала жителя Идлиба

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Сирия, 3 октября. Под ударами ВВС международной коалиции погибло четыре мирных жителя Ракки, в Идлибе боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали человека за критику действий группировки, SDF освободили из плена восемь боевиков «Джейш аль-Ислам» в Африне. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, бомбят ИГ1 на востоке Хамы и Хомса, обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске, при поддержке ВКС РФ отражают атаки ИГ на востоке Хомса и продвигаются в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: несет потери в Дейр эз-Зоре, заявило об убийстве 10 бойцов SDF в Ракке, продолжает вести обстрел Саламии.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала жителя Идлиба, вызвала акции протеста в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ на западе провинции Даръа,

Курды: освободили из плена восемь боевиков «Джейш аль-Ислам» в Африне, продвигаются на северо-западе Дейр эз-Зора.

Международная коалиция: нанесла удар по Ракке, в результате чего погибло четыре мирных жителя.

Провинция Дамаск

В приграничных с Иорданией районах на юго-востоке провинции Дамаск продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками группировки «Джейш Усуд аш-Шаркия». По данным Almanar News под контроль сирийской армии перешли 10 пограничных постов. Информационное агентство также сообщает, что в результате противостояния антиправительственное формирование потеряло несколько человек убитыми и ранеными, в том числе солдаты армии САР ликвидировали двух полевых командиров боевиков. Согласно оценкам военных источников, численность оппозиционной группировки на юго-востоке Дамаска составляет примерно 120 бойцов.

Провинция Алеппо

ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации радикальной группировки «Тахрир аш-Шам» на западе провинции Алеппо. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@NRVR11).

Ранее сообщалось, что в западной части региона прошли масштабные митинги против присутствия радикальных боевиков, управляемых «Джебхат ан-Нусрой»1. В акции протеста приняли участие жители поселений Дарат Изза, Аль-Атареб и Кафр Хамра.

В Африне бойцы Демократических сил Сирии (SDF) освободили из плена восьмерых боевиков группировки «Джейш аль-Ислам». Об этом сообщает Almanar News, ссылаясь на источник в рядах командования антиправительственного вооруженного формирования.

Провинция Хомс

На востоке провинции Хомс продолжают наблюдаться попытки террористов ИГИЛ1 атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) и отвлечь внимание правительственных войск от освободительной операции в Дейр эз-Зоре. Местные источники сообщают, что эффективная работа ВКС РФ позволяет войскам Башара Асада отражать нападки со стороны ИГ. Кроме того, в результате боев «Исламское государство» несет значительные потери в технике и живой силе.

Информационное агентство Smart News передает, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА), базирующаяся в Катибат Аль Хандаса, ведет обстрел позиций радикальных оппозиционных группировок в районе города Ар-Растан. Ранее сообщалось, что в окрестностях на севере провинции Хомс населенного пункта Талль Бисса были зафиксированы взаимные обстрелы между радикалами «Джебхат ан-Нусры» и сирийской армией.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС наносят точечные удары по укреплениям и штабам «Исламского государства» в провинции Дейр эз-Зор. Almanar News сообщает, что авиация союзников бомбит зоны дислокации террористов в районах Аль-Мухасан, Сида Бин Муене и Тибат Шамия, а также в окрестностях города Аль-Маядин. По данным информационного агентства, в результате боевого вылета ликвидированы десятки террористов. Кроме того, российские и сирийские летчики уничтожили несколько единиц техники «Исламского государства».

В это время к северо-западу от города Дейр эз-Зор продолжают развивать свое наступление бойцы Демократических сил Сирии (SDF). По информации Almanar News под контроль курдских формирований перешел район Аль-Кубар.

Провинция Даръа

В западной части провинции Даръа продолжается противостояние между боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и террористами «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством»1. По данным информационного агентства Almanar News, в эпицентре военных действий находятся населенные пункты Хет и Сахм аль-Джолан.

В это время на востоке региона боевики «свободной армии» обнаружили и разминировали бомбу, заложенную неизвестными под автомобиль командира группировки «Джейш аль-Ярмук». Об этом пишет Almanar News.

Провинция Идлиб

В административном центре провинции Идлиб боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» арестовали местного жителя за критику действий группировки. Об этом сообщает информационное агентство Almanar News.

В городе Аддана на севере Идлиба двое мирных жителей получили серьезные ранения в результате детонации самодельного взрывного устройства, заложенного в мусорный контейнер. Об этом пишет один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@AEJKhalil).

Провинция Ракка

Террористы «Исламского государства» заявляют, что в боях в городе Ракка ими убито 10 бойцов Демократических сил Сирии (SDF), а также ранено восемь снайперов курдского ополчения. Сообщение радикальных исламистов опубликовал военный источник в Telegram (@NRVR11).

Almanar News сообщает, что в результате нового удара ВВСмеждународной коалиции по жилым районам города Ракка погибло четыре мирных жителя. Ранее местные источники сообщали, что под ударами авиации альянса, возглавляемого США, погибло 45 гражданских.

Провинция Хама

В районе населенного пункта Соха продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства». Информационное агентство Almanar News сообщает, что в результате боевых действий солдаты армии САР под прикрытием ВКС РФ нейтрализовали несколько десятков террористов «Исламского государства».

ВКС РФ продолжают наносить точечные удары по зонам дислокации радикальных исламистов на востоке провинции Хама. По данным местных СМИ, эффективная работа ВКС РФ обеспечила освобождение от ИГ нескольких населенных пунктов.

Одновременно с этим боевики «Исламского государства» продолжают вести ракетный обстрел города Саламия. Военные источники сообщают, что в результате действий террористов многие мирные жители получают ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)