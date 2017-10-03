Новый источник радиации обнаружен в Фукусиме

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Токио, 3 октября. Специалисты обнаружили новый источник радиации на пляжах, которые расположены недалеко от японской атомной электростанции «Фукусима».

По словам экологов, уровень радиации и концентрация цезия в песке на пляже оказалась в 10 раз выше, чем в бухте, в которой расположена сама «Фукусима». Специалисты добавили, что зафиксировали на близ лежащих пляжах цезий-137, цезий-134, серебро-110.

Ученые предположили, что они были выброшены в море после аварии на АЭС в 2011 году и стали двигаться по течению на юг вдоль берегов Японии, накапливаясь в песках побережья.

Ранее физики из Университета Центральной Флориды (США) придумали эффективный способ защиты астронавтов от радиации в дальнем космосе.