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Новый источник радиации обнаружен в Фукусиме
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    Новый источник радиации обнаружен в Фукусиме

    12:11  3 Октября 2017
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    Новый источник радиации обнаружен в Фукусиме

    Токио, 3 октября. Специалисты обнаружили новый источник радиации на пляжах, которые расположены недалеко от японской атомной электростанции «Фукусима».

    По словам экологов, уровень радиации и концентрация цезия в песке на пляже оказалась в 10 раз выше, чем в бухте, в которой расположена сама «Фукусима». Специалисты добавили, что зафиксировали на близ лежащих пляжах цезий-137, цезий-134, серебро-110.

    Ученые предположили, что они были выброшены в море после аварии на АЭС в 2011 году и стали двигаться по течению на юг вдоль берегов Японии, накапливаясь в песках побережья.

    Новый источник радиации обнаружен в Фукусиме

    Ранее физики из Университета Центральной Флориды (США) придумали эффективный способ защиты астронавтов от радиации в дальнем космосе. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    #фукусима #радиация #пляж
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