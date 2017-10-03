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Спорт
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Общество
Власти Москвы добавили более 30 домов в программу реновации
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    Власти Москвы добавили более 30 домов в программу реновации

    12:12  3 Октября 2017
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    Власти Москвы добавили более 30 домов в программу реновации

    Москва, 3 октября. Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что власти Москвы включили более 30 домов в программу реновации жилищного фонда.

    «В программу включено 37 домов, исключено 4 дома, — сказал он в интервью журналистам. — Таким образом в настоящее время программа реновации включает 5177 домов».

    Напомним, ранее сообщалось, что до конца 2019 года жителям 158 домов, которые были включены в программу реновации, предоставят 14 тысяч новых квартир

    Автор: Тимур Румянцев
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