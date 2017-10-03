Tesla увеличила объем поставок авто на 4,5%

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Лос-Анджелес, 3 октября. Американская автомобильная компания Tesla, основателем которой является Илон Маск, увеличила объемы поставок в третьем квартале 2017 года на 4,5%, сообщили в пресс-службе компании.

Несмотря на проблемы, связанные с выпуском новых Tesla Model 3, американская компания смогла увеличить свои показатели благодаря продажам других, более старых, моделей, сообщает агентство Reuters.

Ожидается, что в конце 2017 года будет поставлено более 26 тысяч моделей Model S и Model X, за счет которых Tesla и удалось осуществить прирост в 4,5%.

В компании ожидают, что по итогам года общие продажи Tesla достигнут 100 тысяч, что будет на 31% выше прошлогодних показателей.

Ранее сообщалось, что число электрокаров в России превысило отметку в одну тысячу. Как стало известно, российские автолюбители предпочитают Tesla Model X, Renault Twizy и BMW i3.