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Украина
«Нежный цветочек» Пашинин рассказал, что попал на передовую «за красивые глазки»
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    «Нежный цветочек» Пашинин рассказал, что попал на передовую «за красивые глазки»

    12:10  3 Октября 2017
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    «Нежный цветочек» Пашинин рассказал, что попал на передовую «за красивые глазки»

    Киев, 3 октября. Имеющий российское гражданство актер, в августе вступивший в ряды добровольцев АТО, рассказал о причинах своего решения и поблажках со стороны начальства.

    Российский актер, прославившийся по ролям в сериале «Грозовые ворота» и кинокартинах «Адмирал» и «Мы из будущего», говоря о своем решении вступить в батальон Украинской добровольческой армии вместо Вооружённых сил Украины, назвал себя «нежным цветочком» и сравнил с Диогеном:

    «Я нежный цветочек, мне нужны определённые условия, чтобы я мог наслаждаться жизнью, и это точно не ВСУ. Это должны быть добровольцы. Я уже как Диоген — днём с огнём ищу человека, а здесь, в кого ни плюнь, попадёшь в человека».

    Новоиспеченный боец также похвастался, что единственным «блатом» за его популярность стала отправка на передовую вне очереди, пишет украинское издание «Обозреватель».

    «В нашем боевом батальоне меня по блату, за красивые глазки, так сказать, кинули на ноль, а так, конечно, надо себя проявить, чтоб тебя туда взяли. Потому что оттуда люди выезжать не хотят», — сказал актёр.

    Напомним, в начале сентября СМИ сообщили о смерти Пашинина. Позже эти слухи опроверг сам актер.

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #пашинин
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