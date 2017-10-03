Число жертв теракта ИГ в центре Дамаска возросло до 17 человек

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Дамаск, 3 сентября. Число жертв крупного теракта в столице Сирии – Дамаске увеличилось до 17 человек, ранения получили десятки жителей.

Накануне четыре боевика с поясами, начиненными взрывчаткой, атаковали участок полиции в центре Дамаска в районе Эль-Мейдан. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1, ИГ1.

Согласно обновленным данным, жертвами теракта стали 17 человек. Среди погибших – пятеро сотрудников правоохранительных органов, мирные жители. Ранее сообщалось, что министр экономики Сирии Самер Аль-Халиль принял российскую делегацию.

1 Организация запрещена на территории РФ.