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Новости Сирии
Число жертв теракта ИГ в центре Дамаска возросло до 17 человек
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    Число жертв теракта ИГ в центре Дамаска возросло до 17 человек

    11:57  3 Октября 2017  /обновлено: 12:10  03 Октября 2017
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    Число жертв теракта ИГ в центре Дамаска возросло до 17 человек

    Дамаск, 3 сентября. Число жертв крупного теракта в столице Сирии – Дамаске увеличилось до 17 человек, ранения получили десятки жителей.

    Накануне четыре боевика с поясами, начиненными взрывчаткой, атаковали участок полиции в центре Дамаска в районе Эль-Мейдан. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1, ИГ1.

    Согласно обновленным данным, жертвами теракта стали 17 человек. Среди погибших – пятеро сотрудников правоохранительных органов, мирные жители. Ранее сообщалось, что министр экономики Сирии Самер Аль-Халиль принял российскую делегацию

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #сирия #иг #дамаск #теракт
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