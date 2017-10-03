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Заместитель Шойгу обсудил с американским военачальником ситуацию на Ближнем Востоке
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    Заместитель Шойгу обсудил с американским военачальником ситуацию на Ближнем Востоке

    11:54  3 Октября 2017
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    Заместитель Шойгу обсудил с американским военачальником ситуацию на Ближнем Востоке

    Москва, 3 октября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с главой Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.

    Телефонные переговоры начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда состоялись по инициативе американской стороны, отмечают в военном ведомстве РФ.

    Во время беседы стороны обсудили наиболее актуальные аспекты развития ситуации на Ближнем Востоке. Заместитель Сергея Шойгу и американский военачальник договорились о продолжении регулярных контактом между ВС России и США при согласовании действий в ближневосточном регионе.

    Заместитель Шойгу обсудил с американским военачальником ситуацию на Ближнем Востоке

    Автор: Алексей Громов
    #сергей шойгу #валерий герасимов #ближний восток #вс сша
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