Заместитель Шойгу обсудил с американским военачальником ситуацию на Ближнем Востоке

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Москва, 3 октября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с главой Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.

Телефонные переговоры начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда состоялись по инициативе американской стороны, отмечают в военном ведомстве РФ.

Во время беседы стороны обсудили наиболее актуальные аспекты развития ситуации на Ближнем Востоке. Заместитель Сергея Шойгу и американский военачальник договорились о продолжении регулярных контактом между ВС России и США при согласовании действий в ближневосточном регионе.