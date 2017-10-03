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Сирию отвлекают от восточного фронта: боевики ИГИЛ пошли на прорыв в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс по воле США
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    Сирию отвлекают от восточного фронта: боевики ИГИЛ пошли на прорыв в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс по воле США

    13:49  3 Октября 2017
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    Эксперты:
    александр сотниченко
    александр сотниченко

    Сирию отвлекают от восточного фронта: ИГИЛ* пошли в прорыв в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс

    «Исламское государство» (запрещено в РФ) попыталось захватить трассу снабжения сирийской армии Пальмира — Эс-Сухнэ — Дейр эз-Зор. Террористы организовали массированную атаку с использованием мобильных групп и смертников. В результате ожесточенных боев правительственные войска при поддержке ВКС РФ смогли отразить наступление (запрещено в РФ), однако атака «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) замедлила наступление САА в провинции Дейр эз-Зор.

    Причем, последнее время серьезная активизация боевиков происходит по всей Сирии. Кроме ИГ1 (запрещено в РФ) в провинциях Хомс и Дейр эз-Зор, масштабную операцию в районе административной границы провинций Идлиб и Хама ранее провели боевики террористической коалиции «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам».

    Инициатором действий радикальных исламистов в северной Хаме стали Соединенные Штаты Америки, о чем официально заявляло российское военное ведомство. Причем, по словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, главной целью было — сорвать успешную военную кампанию сирийских правительственных войск и ВКС РФ против «Исламского государства» (запрещено в РФ) в провинции Дейр эз-Зор.

    Сирию отвлекают от восточного фронта: боевики ИГИЛ пошли на прорыв в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс по воле США

    Корреспондент Федерального агентства новостей узнал у политолога, эксперта по Ближнему Востоку Александра Сотниченко, не является ли и атака на трассу Пальмира — Эс-Сухнэ — Дейр эз-Зор отвлекающим маневром для правительственных войск, инициированным США:

    «Мне не хотелось бы говорить о том, что «Исламское государство» (запрещено в РФ) прямо-таки руководится со стороны международной коалиции, возглавляемой США, но, тем не менее, мы видим, что на северном берегу Евфрата боевых действий практически не ведется, то есть там курдско-американские войска распространяют свое влияние достаточно мирно, серьезных столкновений с ИГ (запрещено в РФ) нет, смертники там себя активно не проявляют».

    Вместе с тем, отмечает эксперт, совершенно очевидно, все силы «Исламское государство» (запрещено в РФ) кинуло на юг — на позиции сирийской армии и их союзников:

    «Мне хочется, конечно, думать, что это некая последняя попытка наступления со стороны «Исламского государства» (запрещено в РФ), которое во многом задействовало все имеющиеся у себя силы, в том числе, и скрытые ячейки в городе Аль-Карьятейн, который был взят изнутри. Таким образом, ИГ (запрещено в РФ), в целом, удалось, конечно, приостановить наступление сирийской армии и дать возможность курдско-американским силам распространить свое влияние на правом берегу Евфрата».

    Сирию отвлекают от восточного фронта: ИГИЛ* пошли в прорыв в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс

    Наш собеседник считает, что сирийская армия с российской помощью довольно быстро должна справиться с этим наступлением:

    «Были выявлены огневые точки ИГ, террористы подвергаются активным бомбардировкам ВКС РФ с воздуха, и скоро дорога Пальмира —Эс-Сухнэ — Дейр эз-Зор будет полностью зачищена, тем не менее, это наступление ИГИЛ1 показало слабость и неподготовленность сирийской армии к подобным проблемам. А с другой стороны, это наступление показало, что фактически для ИГИЛ1 (запрещено в РФ) главным врагом, главным соперником является сирийская армия и ее союзники, а не американская коалиция».

    Прокомментировал эксперт и активизацию боевиков в районе провинции Идлиб:

    «Это происходит. Однако, насколько я понимаю, там достаточно быстро удалось локализовать попытки наступления. В Идлибе сейчас большие конфликты между группировками боевиков. В целом, их сил недостаточно для проведения каких-то серьезных наступлений, хотя им удалось осуществить несколько успешных операций. Разумеется, эти операции отвлекли внимание сирийской армии от восточного фронта и Дейр эз-Зора».

    Сирию отвлекают от восточного фронта: ИГИЛ* пошли в прорыв в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс

    Наш собеседник пришел к неутешительным для САА и официального Дамаска выводам. По мнению Александра Сотниченко, американской коалиции удалось добиться главного — не пустить сирийские войска на правый берег и не позволить им освободить богатые нефтяные месторождения:

    «Соответственно, в руках у коалиции США сейчас сосредоточено до 80% сирийской нефти и, таким образом, правительство в Дамаске лишено основного потенциального источника доходов, а значит и инвестиций в разрушенную экономику Сирии. Сейчас, я думаю, САА уже никак не может повлиять на это. Единственный способ, с помощью которого на это можно было повлиять, — это захватить эти территории раньше. Сирийская армия отказалась переходить Евфрат и развивать наступление на правом берегу, поэтому я думаю, что все месторождения к северу от Евфрата попадут в руки американской коалиции».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #сша #сирия #иг #вкс рф #игил #саа #пальмира #дейр эз-зор #идлиб #джебхат ан-нусра #хомс #международная коалиция #эс-сухнэ
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