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Дамаск: боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в отделении полиции
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    Дамаск: боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в отделении полиции

    11:36  3 Октября 2017  /обновлено: 12:06  03 Октября 2017
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    Дамаск: боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в отделении полиции

    Дамаск, 3 октября. Боевики группировки «Исламское государство»1 взяли на себя ответственность за двойной теракт в столице Сирии.

    Подконтрольное «Халифату» информационное агентство опубликовало заявление главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), в котором игиловцы подтверждают свою причастность к организации нападения смертников на полицейский участок в Дамаске.

    Ранее сообщалось, что один из смертников активировал «пояс-шахида» в самом здании отделения, затем был взорван заминированный автомобиль около полицейского участка. По последним сведениям в результате террористического акта погибло не менее 17 человек.

    Дамаск: боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в отделении полиции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #игил #теракт
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