Дамаск: боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в отделении полиции

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Дамаск, 3 октября. Боевики группировки «Исламское государство»1 взяли на себя ответственность за двойной теракт в столице Сирии.

Подконтрольное «Халифату» информационное агентство опубликовало заявление главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), в котором игиловцы подтверждают свою причастность к организации нападения смертников на полицейский участок в Дамаске.

Ранее сообщалось, что один из смертников активировал «пояс-шахида» в самом здании отделения, затем был взорван заминированный автомобиль около полицейского участка. По последним сведениям в результате террористического акта погибло не менее 17 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.