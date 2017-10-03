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Спорт
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Россия
Минздрав России разъяснит родителям важность прививок для детей
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    Минздрав России разъяснит родителям важность прививок для детей

    11:53  3 Октября 2017
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    Минздрав России разъяснит родителям важность прививок для детей

    Москва, 3 октября. Минздрав отказался от наказания родителей, не желающих делать детям прививки. Врачи проведут разъяснительную работу среди россиян, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

    «Дело в том, что мы же не можем наказывать через родителей детей, — пояснила министр. — Это механизм, который может сработать совсем не так, как теоретически он должен сработать».

    Минздрав России разъяснит родителям важность прививок для детей

    Она пояснила, что ведомство сделает акцент на разъяснительную работу о прививках. Она добавила, что для убеждения россиян будут использоваться «различные психологические выверенные приемы». Скворцова отметила, что в работе также будут учитываться социальный и образовательный уровень населения каждого региона, передает Ura.Ru.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #дети #скворцова #прививки #минздрав #родители
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