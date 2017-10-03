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Это не Грозный и не Донбасс: аналитики оценили шансы Каталонии «обвалить» курс евро
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    Это не Грозный и не Донбасс: аналитики оценили шансы Каталонии «обвалить» курс евро

    12:08  3 Октября 2017
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    Это не Грозный и не Донбасс: аналитики оценили шансы Каталонии «обвалить» курс евро

    Референдум в Каталонии «обвалил» курс евро, накануне стоимость валюты опустилась до 1,1700 доллара. Велика ли зависимость между громкими политическим заявлениями и событиями и курсом, и продолжится ли падение европейской валюты — в материале Федерального агентства новостей.

    «Понятно, что на фоне подобного рода новостей и возможным выходом автономного сообщества из состава Испании евро подешевеет, но валюта не покинет Каталонию. У Каталонии нет штыков, это не Грозный 1994-го года и не Донбасс 2014-го. Накануне инвесторы не спешили продавать евро, курс суверенных испанских облигаций остался на прежнем уровне», — объясняет директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

    Разуваев напомнил, что рынок куда больше опасался за евро, когда кандидат на должность президента Франции Марин Ле Пен пообещала отказаться от европейской валюты и вернуть французский франк, и начали распространяться слухи о том, что она может выиграть президентскую гонку. Возвращение франка привело бы к тому, что Франция начала обслуживать свои долги с помощью франка, фактически это означало дефолт.

    Это не Грозный и не Донбасс: аналитики оценили шансы Каталонии «обвалить» курс евро

    Главный аналитик Nordea Bank  Денис Давыдов в беседе с корреспондентом ФАН сообщил, что в банке не рассматривают сценарий отделения Каталонии от Испании в качестве основного. Но подчеркнул, что вероятность этого несет определенные вызовы для Лиссабонского договора и европейских стран.

    «Что касается перспектив валюты евро в случае отделения автономного сообщества, они, безусловно, будут негативными. Все предыдущие «экзиты», в частности, английский и шотладский, происходили в их собственной  монетарной зоне, а потому не оказывали продолжительного влияния на евро. Если Каталония выйдет из состава Испании, то это событие скажется на еврозоне и валюте негативно. Насколько сильным будет падение евровалюты, предсказать сложно. Но если сецессия произойдет, эффект от нее будет непродолжительным», — объясняет Давыдов

    Аналитик напомнил, что евро уже совершил отскок от вчерашних минимумов. Вчера днем валюта торговалась на уровне 1,1700 доллара за евро, сейчас курс поднялся до 1,1740.

    Автор: Михаил Блинов
    #экономика #каталония #референдум #евро
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