Минтранс РФ сообщил, когда из Турции вывезут последних пассажиров «ВИМ-Авиа»

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Москва, 3 октября. Российское транспортное ведомство завершит вывоз пассажиров «ВИМ-Авиа» из Турции 3 октября, говорится в сообщении Минтранса РФ.

Министерство транспорта РФ запланировало пять рейсов в российские регионы для вывоза клиентов «ВИМ-Авиа» из Турции. Речь идет о рейсах из турецкой Антальи в Белгород, Волгоград, Нижневартовск и два рейса в Нижний Новгород. Ранее Газета.Ru сообщала, что общая задолженность российской компании перед кредиторами составляет 10 миллиардов рублей. Позднее представитель правительства Аркадий Дворкович заявил, что есть ряд инвесторов, готовых выкупить «ВИМ-Авиа», идет оценка предложений.