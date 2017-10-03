Житель Архангельской области пытался расчленить тело убитого собутыльника

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Архангельск, 3 октября. Тело мужчины с ножевым ранением и отрезанной головой обнаружено 2 октября в поселке Архангельской области.

Как сообщает СУ СКР по Архангельской области и НАО, труп мужчины был найден в ночь на 2 октября в поселке Аргуновский Вельского района. По подозрению в убийстве был задержан 26-летний мужчина, который во время пьяной ссоры нанес жертве несколько ножевых ранений в область тела. Подозреваемый предпринял попытку расчленить тело убитого с целью сокрытия следов преступления.

Мужчина написал заявление о явке с повинной, свои действия он объяснил алкогольным опьянением и агрессивным поведением собутыльника.

На данный момент проходят следственные мероприятия, проводится допрос хозяйки квартиры, в доме которой разгорелся конфликт.