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Происшествия
Житель Архангельской области пытался расчленить тело убитого собутыльника
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    Житель Архангельской области пытался расчленить тело убитого собутыльника

    11:30  3 Октября 2017
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    Житель Архангельской области пытался расчленить тело убитого собутыльника

    Архангельск, 3 октября. Тело мужчины с ножевым ранением и отрезанной головой обнаружено 2 октября в поселке Архангельской области.

    Как сообщает СУ СКР по Архангельской области и НАО, труп мужчины был найден в ночь на 2 октября в поселке Аргуновский Вельского района. По подозрению в убийстве был задержан 26-летний мужчина, который во время пьяной ссоры нанес жертве несколько ножевых ранений в область тела. Подозреваемый предпринял попытку расчленить тело убитого с целью сокрытия следов преступления.

    Мужчина написал заявление о явке с повинной, свои действия он объяснил алкогольным опьянением и агрессивным поведением собутыльника.

    На данный момент проходят следственные мероприятия, проводится допрос хозяйки квартиры, в доме которой разгорелся конфликт.  

    Автор: Ксения Пудовкина
    #убийство #нож #архангельск
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