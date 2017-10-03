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Политика
Сенатор Климов объяснил, как Россия должна отвечать на системный вызов США
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    Сенатор Климов объяснил, как Россия должна отвечать на системный вызов США

    11:30  3 Октября 2017
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    Сенатор объяснил, зачем США бросают России системный вызов

    Москва, 3 октября. Заместитель главы международного комитета Совфеда, председатель комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал сообщения о «полностью захваченных генконсульствах России в Сан-Франциско». Штаты бросают РФ системный вызов, Москве надо системно отвечать на давление Вашингтона, уверен сенатор. 

    Заявление о том, что в Сан-Франциско полностью захвачены все помещения генконсульства РФ, ранее появилось на официальном сайте МИД РФ. 

    Климов в комментарии РИА Новости объяснил, как, по его мнению, Москва должна реагировать на такие примеры давления.

    «Отвечать на них надо системно, потому что нам брошен системный вызов», — заявил Климов.

    Кроме того, он заметил, что не стал бы сосредотачиваться «только на том эпизоде той войны, которую развязала против нас нынешняя американская администрация», напомнив о попытках американских политиков приравнять телеканал Russia Today к «иностранному агенту». 

    Климов уверен, что США усиливают санкционную политику против РФ и не скрывают, что пытаются вмешиваться в дела Москвы. 

    Конечная цель, по его мнению, заключается в желании дестабилизировать ситуацию в России, «воспользовавшись, в том числе, и президентскими выборами в РФ», и заставить Кремль  изменить свою внешнюю и внутреннюю политику.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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