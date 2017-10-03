«Ползучая украинизация»: депутат Рады дал жесткую оценку закону «Об образовании»

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Киев, 3 октября. По мнению украинского депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина, подписанный президентом Порошенко закон об образовании на Украине является грубым нарушением прописанных в Конституции прав гражданина Украины и нарушением существующих международных соглашений. Истинной целью закона «Об образовании», по мнению депутата, является «ползучая украинизация» и насильственное навязывание украинского языка национальным меньшинствам.

По словам Добкина, все знали, что и в украинском обществе и в Европе существуют разные мнения по поводу насильственной украинизации меньшинств — а поэтому Порошенко не имел права подписывать закон «Об образовании», он должен был отправить его на оценку Венецианской комиссии [прим. ФАН — консультативный орган Совета Европы по конституционному праву].

«По большому счету, депутатов европейских просто кинули, — уверен представитель «Оппблока». — А кого кинули? Венгров, представителей Румынии, Молдавии, Польши, других государств… Это международные отношения — и тебе либо верят, либо не верят».

Добкин указал на то, что сегодня депутаты «Блока Петра Порошенко» говорят по «методичкам», написанным в администрации президента — а вот вернувшись к себе в регионы — например Днепропетровск и Харьков — «они будут говорить совсем другие слова» по поводу закона об образовании.

«Чтобы вы знали — этот закон приняли не для повышения качества образования, — подчеркнул Добкин. — То, что я могу слышать из экспертного сообщества: все говорят о его ухудшении. И плюсов тут меньше, чем минусов. На сегодняшний момент права людей — которые есть по Конституции Украины, по европейской хартии, которая служила основой для обучения национальных меньшинств — сегодня эти права нарушены. Кто имел права посягнуть на эти права?»

Депутат выразил уверенность в том, что украинский народ ответит принявшим этот закон «дав под зад коленом» и своим голосованием покажет, как относится к навязываемым Украине реформам.

Ранее, напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал принятый на Украине закон «Об образовании» «ударом в спину» сразу и Венгрии, и Румынии, поскольку этот закон нарушает права национальных меньшинств на образование.