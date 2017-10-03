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Весь мир
Очевидец рассказал подробности трагедии в Лас-Вегасе 
Весь мир
От Орландо до Лас-Вегаса: пять самых массовых убийств в США
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    От Орландо до Лас-Вегаса: пять самых массовых убийств в США

    11:36  3 Октября 2017
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    От Орландо до Лас-Вегаса: пять самых массовых убийств в США

    Кровавые события в Лас-Вегасе потрясли весь цивилизованный мир, количество жертв — пугающее. Федеральное агентство новостей вспоминает о пяти самых массовых убийствах в Соединенных Штатах.

    Страх и ненависть

    Место: Лас-Вегас, штат Невада.

    Количество жертв: 59 человек убиты, 527 получили ранения.

    Вечером в воскресенье, 1 октября, гражданин США Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера гостиницы, в которой он проживал, по участникам музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Огонь был открыт с 32-го этажа. После этого, предположительно, Пэддок покончил с собой. Мотивы убийцы пока не установлены.

    От Орландо до Лас-Вегаса: пять самых массовых убийств в США

    Отметим, что трагедия в Лас-Вегасе стала самой крупной в Соединенных Штатах по количеству жертв в результате стрельбы. Террористическая группировка «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) взяла на себя ответственность за события в Лас-Вегасе. Однако ФБР пока не нашло никакого подтверждения, что Пэддок был хоть как-то связан с ИГИЛ1.

    Три часа ада

    Место: Орландо, штат Флорида.

    Количество жертв: 49 человек убиты, 53 получили ранения.

    Трагедия произошла в гей-клубе 12 июня 2016 года. Выходец из Афганистана Омар Матин открыл огонь по посетителям заведения.

    От Орландо до Лас-Вегаса: пять самых массовых убийств в США

    Отметим, что преступник был сторонником «Исламского государства»1. Матин был убит сотрудниками полиции.

    Бойня в университете

    Место: Блэксберг, штат Виргиния.

    Количество жертв: 32 человек убиты, 25 получили ранения.

    От Орландо до Лас-Вегаса: пять самых массовых убийств в США

    В апреле 2007 года южнокорейский студент Чо Сын Хи устроил настоящую бойню на территории Технологического университета Вирджинии. Его жертвами стали 32 человека. Из них 27 студентов и 5 учителей.

    Злоумышленник, совершив убийства, в итоге покончил с собой. Согласно мнению следствия, на преступление он пошел из-за депрессии, а также ненависти к богатым однокурсникам.

    Кошмар в начальной школе «Сэнди Хук»

    Место: Ньютаун, штат Коннектикут

    Количество жертв: 27 человек убиты, 2 получили ранения.

    От Орландо до Лас-Вегаса: пять самых массовых убийств в США

    В декабре 2012 года в начальной школе «Сэнди Хук» произошло еще одно массовое убийство, которое потрясло всю страну. В декабре 2012 года 20-летний Адам Ланца сначала убил свою мать, после приехал в начальную школу, где застрелил 20 учащихся в возрасте 6-7 лет, а также шестерых учителей.

    От Орландо до Лас-Вегаса: пять самых массовых убийств в США

    Адам Ланца после содеянного преступления покончил с собой.

    Расстрел в «Луби»

    Место: Киллин, штат Техас.

    Количество жертв: 23 человека убиты, 27 получили ранения.

    35-летний безработный Джордж Геннард через витрину въехал на пикапе в помещение ресторана «Луби». Выйдя из машины, он начал расстреливать гостей заведения.

    Геннард застрелился в ходе перестрелки с сотрудниками полиции.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    #сша #иг #игил #орландо #лас-вегас
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