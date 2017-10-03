От Орландо до Лас-Вегаса: пять самых массовых убийств в США
Кровавые события в Лас-Вегасе потрясли весь цивилизованный мир, количество жертв — пугающее. Федеральное агентство новостей вспоминает о пяти самых массовых убийствах в Соединенных Штатах.
Страх и ненависть
Место: Лас-Вегас, штат Невада.
Количество жертв: 59 человек убиты, 527 получили ранения.
Вечером в воскресенье, 1 октября, гражданин США Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера гостиницы, в которой он проживал, по участникам музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Огонь был открыт с 32-го этажа. После этого, предположительно, Пэддок покончил с собой. Мотивы убийцы пока не установлены.
Отметим, что трагедия в Лас-Вегасе стала самой крупной в Соединенных Штатах по количеству жертв в результате стрельбы. Террористическая группировка «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) взяла на себя ответственность за события в Лас-Вегасе. Однако ФБР пока не нашло никакого подтверждения, что Пэддок был хоть как-то связан с ИГИЛ1.
Три часа ада
Место: Орландо, штат Флорида.
Количество жертв: 49 человек убиты, 53 получили ранения.
Трагедия произошла в гей-клубе 12 июня 2016 года. Выходец из Афганистана Омар Матин открыл огонь по посетителям заведения.
Отметим, что преступник был сторонником «Исламского государства»1. Матин был убит сотрудниками полиции.
Бойня в университете
Место: Блэксберг, штат Виргиния.
Количество жертв: 32 человек убиты, 25 получили ранения.
В апреле 2007 года южнокорейский студент Чо Сын Хи устроил настоящую бойню на территории Технологического университета Вирджинии. Его жертвами стали 32 человека. Из них 27 студентов и 5 учителей.
Злоумышленник, совершив убийства, в итоге покончил с собой. Согласно мнению следствия, на преступление он пошел из-за депрессии, а также ненависти к богатым однокурсникам.
Кошмар в начальной школе «Сэнди Хук»
Место: Ньютаун, штат Коннектикут
Количество жертв: 27 человек убиты, 2 получили ранения.
В декабре 2012 года в начальной школе «Сэнди Хук» произошло еще одно массовое убийство, которое потрясло всю страну. В декабре 2012 года 20-летний Адам Ланца сначала убил свою мать, после приехал в начальную школу, где застрелил 20 учащихся в возрасте 6-7 лет, а также шестерых учителей.
Адам Ланца после содеянного преступления покончил с собой.
Расстрел в «Луби»
Место: Киллин, штат Техас.
Количество жертв: 23 человека убиты, 27 получили ранения.
35-летний безработный Джордж Геннард через витрину въехал на пикапе в помещение ресторана «Луби». Выйдя из машины, он начал расстреливать гостей заведения.
Геннард застрелился в ходе перестрелки с сотрудниками полиции.
1 Организация запрещена на территории РФ.