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Происшествия
Женщина погибла при пожаре в Оренбургской области
Происшествия
Женщина погибла при пожаре в Оренбургской области
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    Женщина погибла при пожаре в Оренбургской области

    11:13  3 Октября 2017
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    Женщина погибла при пожаре в Оренбургской области

    Оренбург, 3 октября. Пожар в жилом доме в городе Орск Оренбургской области потушен сотрудниками МЧС.

    По информации регионального управления МЧС, жилая постройка загорелась 2 октября на улице Сергея Лазо. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения около 12.50. В результате пожара погибла 48-летняя женщина.

    Возгорание ликвидировано около четырех часов дня, было задействовано 12 специалистов МЧС и 2 единицы техники, сообщает RIA56.RU.

    В результате, огнем было повреждено около 50 квадратных метров жилой площади: стены, перекрытие и кровля. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пожар #оренбург
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