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Политика
Эксперт объяснил легенду Киева об «огромной армии РФ» в Донбассе: Пора клянчить деньги
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    Эксперт объяснил легенду Киева об «огромной армии РФ» в Донбассе: Пора клянчить деньги

    11:33  3 Октября 2017
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    Эксперт объяснил легенду Киева об «огромной армии РФ» в Донбассе: Пора клянчить деньги

    Москва, 3 октября. Киев придумал легенду об огромной армии России в Донбассе, чтобы в очередной раз попросить на Западе деньги и оружие, заявил директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

    Корнилов прокомментировал заявление главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о том, что военная мощь ЛНР и ДНР уже соизмерима с уровнем вооружения европейских стран-членов НАТО. По его мнению, часть этих сил представляют российские военнослужащие и техника.

    Эксперт напомнил, что всего несколько месяцев назад Киев уверял, что в Донбассе все разваливается. Однако на днях Матиос вновь вернулся к легенде о якобы «российской армии» в Донбассе, доказательства присутствия которой украинские власти не могут представить уже несколько лет.

    «И тут вдруг  — бац! — и там снова откуда ни возьмись появилась огромная «российская армия», которая заткнет за пояс НАТО», — цитирует его «Свободная пресса».

    донбассЭксперт объяснил легенду Киева об «огромной армии РФ» в Донбассе: Пора клянчить деньги

    «Когда приходит время клянчить деньги и оружие на Западе, какую ж еще легенду озвучивать?» — объясняет он действия киевских властей.

    Представители Киева регулярно обвиняют Россию в агрессии, однако в Кремле отвергают все обвинения, напоминая, что Москва не является участников конфликта в Донбассе, а лишь выступает посредником на мирных переговорах в Минске.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #киев #донбасс #украина #запад #армия
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