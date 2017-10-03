Эксперт объяснил легенду Киева об «огромной армии РФ» в Донбассе: Пора клянчить деньги

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Москва, 3 октября. Киев придумал легенду об огромной армии России в Донбассе, чтобы в очередной раз попросить на Западе деньги и оружие, заявил директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

Корнилов прокомментировал заявление главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о том, что военная мощь ЛНР и ДНР уже соизмерима с уровнем вооружения европейских стран-членов НАТО. По его мнению, часть этих сил представляют российские военнослужащие и техника.

Эксперт напомнил, что всего несколько месяцев назад Киев уверял, что в Донбассе все разваливается. Однако на днях Матиос вновь вернулся к легенде о якобы «российской армии» в Донбассе, доказательства присутствия которой украинские власти не могут представить уже несколько лет.

«И тут вдруг — бац! — и там снова откуда ни возьмись появилась огромная «российская армия», которая заткнет за пояс НАТО», — цитирует его «Свободная пресса».

донбасс

«Когда приходит время клянчить деньги и оружие на Западе, какую ж еще легенду озвучивать?» — объясняет он действия киевских властей.

Представители Киева регулярно обвиняют Россию в агрессии, однако в Кремле отвергают все обвинения, напоминая, что Москва не является участников конфликта в Донбассе, а лишь выступает посредником на мирных переговорах в Минске.