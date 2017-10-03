ДНР: украинские силовики ведут обстрел Ясиноватой

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Донецк, 3 октября. Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) заявил, что украинские силовики ведут обстрел подконтрольного ДНР города Ясиноватая.

«В данный момент ВСУ ведут обстрел города Ясиноватая с применением СПГ, БМП, АГС, стрелкового и крупнокалиберного оружия», — цитирует слова представителя СЦКК агентство РИА Новости.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики 31 раз нарушили режим перемирия на юго-востоке Украины. Об этом рассказали в оперативном командовании донецкого ополчения.

Как стало известно, под обстрелы силовиков попали 13 прифронтовых пунктов ДНР.