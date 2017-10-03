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Новости Сирии
Дамаск: министр экономики САР аль-Халиль принял правительственную делегацию РФ
Новости Сирии
Дамаск: министр экономики САР аль-Халиль принял правительственную делегацию РФ
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    Дамаск: министр экономики САР аль-Халиль принял правительственную делегацию РФ

    11:12  3 Октября 2017
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    Дамаск: министр экономики САР аль-Халиль принял правительственную делегацию РФ

    Дамаск, 3 октября. Глава экономического ведомства Сирии Мухаммад Самер аль-Халиль встретился с заместителем министра энергетики России Кириллом Молодцовым.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что на встрече с экономической делегацией правительства РФ обсуждались вопросы механизмов инвестиций в свободные зоны САР, особенно это касается района промышленной зоны Хисья.

    Аль-Халиль подчеркнул, что сирийские товары, поставляемые в РФ по льготным тарифам, должны повысить конкурентоспособность производителей в Сирии. Министр отметил, что для Дамаска важно создавать постоянные Центры сирийской продукции в России и российских товаров в Сирии, что позволит значительно расширить двусторонний товарообмен.

    Дамаск: министр экономики САР аль-Халиль принял правительственную делегацию РФ

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #дамаск #мухаммад самер аль-халиль
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