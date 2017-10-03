Дамаск: министр экономики САР аль-Халиль принял правительственную делегацию РФ

В Избранное

Дамаск, 3 октября. Глава экономического ведомства Сирии Мухаммад Самер аль-Халиль встретился с заместителем министра энергетики России Кириллом Молодцовым.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что на встрече с экономической делегацией правительства РФ обсуждались вопросы механизмов инвестиций в свободные зоны САР, особенно это касается района промышленной зоны Хисья.

Аль-Халиль подчеркнул, что сирийские товары, поставляемые в РФ по льготным тарифам, должны повысить конкурентоспособность производителей в Сирии. Министр отметил, что для Дамаска важно создавать постоянные Центры сирийской продукции в России и российских товаров в Сирии, что позволит значительно расширить двусторонний товарообмен.