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Происшествия
Челябинский подросток погиб в ванне, уронив в воду телефон
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    Челябинский подросток погиб в ванне, уронив в воду телефон

    11:23  3 Октября 2017
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    Челябинский подросток погиб в ванне, уронив в воду телефон

    Челябинск, 3 октября. Трагический инцидент произошел в Челябинской области: подросток погиб в ванне, уронив телефон в воду. Как говорится в сообщении областного СУ СК РФ, ЧП случилось вечером 30 сентября в населенном пункте Рощино.

    Тело 17-летнего местного жителя было обнаружено в ванной. В ходе внешнего осмотра на нем не было найдено никаких признаков, указывающих на криминальный характер смерти.

    По предварительной информации, подросток принимал ванну и уронил в воду сотовый телефон, подключенный к электросети.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следственные органы проводят проверку, передает URA.RU.

    Челябинский подросток погиб в ванне, уронив в воду телефон

    Напомним, ранее сообщалось, что при пожаре в Оренбургской области погибла женщина.

    Автор: Тимур Румянцев
    #челябинская область
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