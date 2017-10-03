Челябинский подросток погиб в ванне, уронив в воду телефон

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Челябинск, 3 октября. Трагический инцидент произошел в Челябинской области: подросток погиб в ванне, уронив телефон в воду. Как говорится в сообщении областного СУ СК РФ, ЧП случилось вечером 30 сентября в населенном пункте Рощино.

Тело 17-летнего местного жителя было обнаружено в ванной. В ходе внешнего осмотра на нем не было найдено никаких признаков, указывающих на криминальный характер смерти.

По предварительной информации, подросток принимал ванну и уронил в воду сотовый телефон, подключенный к электросети.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следственные органы проводят проверку, передает URA.RU.

Напомним, ранее сообщалось, что при пожаре в Оренбургской области погибла женщина.