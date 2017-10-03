Стало известно, как Крымский мост защитят от диверсантов

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Москва, 3 октября. Директор по развитию гражданской продукции и инновациям концерна «Моринформсистема-Агат» Станислав Чуй сообщил, что для охраны Крымского моста могут установить российские гидроакустические системы.

По его словам, система позволит запеленговать нарушителя и передаст всю информацию, которая необходима для его задержания. Чуй отметил, что в настоящее время данные систему успешно применяются на критически важных гражданских и военно-морских объектах, защищая их от возможных противоправных действий и несанкционированного вторжения, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее на Крымском мосту уложен пилотный участок верхнего слоя асфальта.