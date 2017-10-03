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Toyota представила в России бюджетную версию кроссовера Highlander
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    Toyota представила в России бюджетную версию кроссовера Highlander

    11:24  3 Октября 2017
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    Toyota представила в России бюджетную версию кроссовера Highlander

    Москва, 3 октября. Японский производитель выпустил на российский рынок новую базовую версию автомобиля Toyota Highlander.

    Toyota предоставила российским автолюбителям возможность приобрести кроссовер Highlander в базовой комплектации «Элеганс». Стоимость автомобиля начинается от 3 226 000 рублей, сообщается на официальном сайте Toyota Motor в России.

    За эти деньги покупатель получит полноприводный семиместный автомобиль с бензиновым двигателем 3.5 V6 в 249 л. с. и 8-ступенчатым «автоматом». В числе удобств трехзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя, света и давления в шинах, электропривод багажной двери. В отличие от более дорогих комплектаций, в «базе» отсутствует электрорегулировка переднего пассажирского кресла и функция памяти положений водительского сидения. Также в машине установлены меньшие дисплеи и более простая аудиосистема.

    Отметим, ранее в России Highlander 2017 модельного года был доступен только в двух самых дорогих сборках: «Престиж» (от 3 374 000 рублей) и «Люкс Safety» (от 3 524 000 рублей).

    Автор: Юлия Кошкина
    #toyota
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