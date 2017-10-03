Латакия: в городе Джебла стартовал фестиваль «Юный турист»

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Джебла, 3 октября. В местном Римском амфитеатре начался 3-й Центральный фестиваль «Юный турист», который организован министерством туризма Сирии и пионерами организации «Аль-Баас».

На торжественном открытии фестиваля были представлены патриотические и фольклорные номера, пионеры провинции Латакия приготовили балетные выступления и продемонстрировали хоровое пение. На мероприятие приехали делегации из провинций Кунейтра и Хомс.

Организаторы фестиваля отметили, что главной целью мероприятия является знакомство сирийской молодежи с археологическими объектами, культурными особенностями и туристическими достопримечательностями родных регионов, сообщает агентство «САНА».