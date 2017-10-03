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Весь мир
Латакия: в городе Джебла стартовал фестиваль «Юный турист»
Весь мир
Латакия: в городе Джебла стартовал фестиваль «Юный турист»
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    Латакия: в городе Джебла стартовал фестиваль «Юный турист»

    11:00  3 Октября 2017
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    Латакия: в городе Джебла стартовал фестиваль «Юный турист»

    Джебла, 3 октября. В местном Римском амфитеатре начался 3-й Центральный фестиваль «Юный турист», который организован министерством туризма Сирии и пионерами организации «Аль-Баас».

    На торжественном открытии фестиваля были представлены патриотические и фольклорные номера, пионеры провинции  Латакия приготовили балетные выступления и продемонстрировали хоровое пение. На мероприятие приехали делегации из провинций Кунейтра и Хомс.

    Организаторы фестиваля отметили, что главной целью мероприятия является знакомство сирийской молодежи с археологическими объектами, культурными особенностями и туристическими достопримечательностями родных регионов, сообщает агентство «САНА».

    Латакия: в городе Джебла стартовал фестиваль «Юный турист»

     

    Автор: Алексей Громов
    #турист #латакия #фестиваль #аль-баас
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