Синоптики в Уфе зафиксировали самую низкую за 50 лет температуру

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Уфа, 3 октября. Во вторник, 3 октября, в Уфе зафиксирован абсолютный минимум температуры за последние 50 лет, заявили представители Башгидрометцентра.

«Ночью 3 октября на метеостанции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный минимум температуры, — констатировали специалисты. — Температура воздуха понизилась до минус 5 градусов, в 1968 году температура воздуха понижалась лишь до минус 4,6».

Отмечается, что самые низкие температуры в регионе были зафиксированы на метеостанции «Белорецк» (10 градусов ниже нуля) и в Белорецком районе (11,3 градуса нижу нуля).

Ранее главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова предупредила, что бабье лето продлится в европейской части России до начала октября.