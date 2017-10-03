Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Женщина погибла при пожаре в Оренбургской области
Весь мир
Синоптики в Уфе зафиксировали самую низкую за 50 лет температуру
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Синоптики в Уфе зафиксировали самую низкую за 50 лет температуру

    11:06  3 Октября 2017
    53

    Синоптики в Уфе зафиксировали самую низкую за 50 лет температуру

    Уфа, 3 октября. Во вторник, 3 октября, в Уфе зафиксирован абсолютный минимум температуры за последние 50 лет, заявили представители Башгидрометцентра.

    «Ночью 3 октября на метеостанции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный минимум температуры, — констатировали специалисты. — Температура воздуха понизилась до минус 5 градусов, в 1968 году температура воздуха понижалась лишь до минус 4,6».

    Отмечается, что самые низкие температуры в регионе были зафиксированы на метеостанции «Белорецк» (10 градусов ниже нуля) и в Белорецком районе (11,3 градуса нижу нуля).

    Синоптики в Уфе зафиксировали самую низкую за 50 лет температуру

    Ранее главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова предупредила, что бабье лето продлится в европейской части России до начала октября.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #уфа #рекорд #температура #башгидрометцентр
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 48574

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106785

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29814

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44127

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25268
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        561
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        2949
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        3457
        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        21:37   2 Октября 2017
        8619