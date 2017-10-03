Убийца Героя России Нурбагандова получил 24 года колонии строгого режима

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Москва, 3 октября. Суд вынес приговор соучастнику убийства Героя России Магомеда Нурбагандова в Дагестане.

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Артура Бекболатова к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Как рассказал представитель суда, гособвинение требовало пожизненного лишения свободы, а адвокат подсудимого просил «строго не наказывать».

Как ранее писала Газета.ру, в 2016 году Артур Бекболатов и Азиз Джамалутдинов в составе банды Магомеда Халимбекова совершили нападение на отдыхающих возле села Сергокала. В результате два человека были убиты: полицейский Магомед Нурбагандов и его брат Абдурашид.

В ходе спецоперации были задержаны Бекболатов и Джамалутдинов, остальные члены банды были убиты. Джамалутдинов получил 17 лет колонии, так как полностью признал свою вину.

По версии СК РФ, мотивом для убийства стала месть за профессиональную деятельность представителя правоохранительных органов. В телефоне одного из боевиков было обнаружено видео с места происшествия. Перед казнью убийцы пытались заставить дагестанского полицейского обратиться к родственникам и друзьям с призывом уйти из правоохранительных органов, однако тот отказался это делать, сказав «Работайте, братья».

За проявленное мужество Президент России Владимир Путин присвоил Нурбагандову звание Героя России посмертно, его брат посмертно награжден орденом Мужества.