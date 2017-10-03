Васильева о диссертации Мединского: Это не плагиат, а свое видение истории

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Москва, 3 октября. Глава Минобразования РФ Ольга Васильева отреагировала на сообщения о плагиате в диссертации министра культуры Владимира Мединского, заявив, что никакого плагиата в работе нет: автор просто представил свое видение истории.

Ранее свое положительное решение в отношении работы Мединского приняли два диссертационных совета. Теперь этот вопрос рассмотрит президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Это произойдет через 2–3 недели, уточнила Васильева.

«Ну а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та сама полемическая история, которая должна быть», — сказала она в комментарии РИА Новости.