Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Женщина погибла при пожаре в Оренбургской области
Весь мир
Эксперт оценил шансы Саакашвили устроить майдан в октябре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт оценил шансы Саакашвили устроить майдан в октябре

    11:01  3 Октября 2017
    52

    Эксперт оценил шансы Саакашвили устроить майдан в октябре

    Москва, 3 октября. У экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет шансов устроить на Украине госпереворот, который он наметил на 17 октября. Такое мнение выразил старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

    «Шансов на переворот 17 октября у Саакашвили нет, просто потому, что майданы на Украине происходят в более холодное время года», — отметил он, комментируя заявление экс-президента Грузии о том, что 17 октября он собирается сменить руководство Украины.

    Эксперт также считает, что шансов было бы намного больше, если бы что-то началось в конце ноября или даже после Нового года, ведь неизвестно, как Украина в ее нынешнем состоянии переживет зиму.

    «А если дома холодно, не все ли равно, где находиться — дома или на майдане? Там скорее можно согреться»,  — резюмировал Трухачев в интервью изданию «Свободная пресса».

    Как сообщало агентство «Утро.ру», ранее лидеру партии «Батькивщина» выписали штраф за незаконное пересечение госграницы во время фееричного внесения Саакашвили на Украину.

    Автор: Тимур Румянцв
    #украина #саакашвили #майдан
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 48601

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106785

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29815

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44127

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25268
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        565
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        2969
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        3459
        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        МИД РФ пообещало ответить на силовой захват Генконсульства России в Сан-Франциско

        21:37   2 Октября 2017
        8620