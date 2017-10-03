Эксперт оценил шансы Саакашвили устроить майдан в октябре

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Москва, 3 октября. У экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет шансов устроить на Украине госпереворот, который он наметил на 17 октября. Такое мнение выразил старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

«Шансов на переворот 17 октября у Саакашвили нет, просто потому, что майданы на Украине происходят в более холодное время года», — отметил он, комментируя заявление экс-президента Грузии о том, что 17 октября он собирается сменить руководство Украины.

Эксперт также считает, что шансов было бы намного больше, если бы что-то началось в конце ноября или даже после Нового года, ведь неизвестно, как Украина в ее нынешнем состоянии переживет зиму.

«А если дома холодно, не все ли равно, где находиться — дома или на майдане? Там скорее можно согреться», — резюмировал Трухачев в интервью изданию «Свободная пресса».

Как сообщало агентство «Утро.ру», ранее лидеру партии «Батькивщина» выписали штраф за незаконное пересечение госграницы во время фееричного внесения Саакашвили на Украину.