Алеппо: российские врачи ежедневно принимают десятки нуждающихся сирийцев

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Дамаск, 3 сентября. Российские медики начали прием жителей населенного пункта Аияша, где ранее был развернут полноценный медпункт, большинство пациентов — дети.

Российские военнослужащие из Центра примирения враждующих сторон в САР ранее открыли медпункт деревне Аияша в провинции Алеппо. Прием первых пациентов уже стартовал. По словам медсестры Светланы Деревянко, прием ведут хирурги и педиатры — каждый день за помощью обращаются десятки людей.

«Диагнозы очень разные: кишечные инфекции, чесотка, тонзиллит, педикулез», — пояснила медработник, ее слова приводит Sputnik.

Глава отдела «Запад» российского Центра Сослан Цебоев сообщил, что сотрудники организации мониторят гуманитарную ситуацию в освобожденных от боевиков территорий. О населенном пункте Аияша офицер сказал, что здесь были только руины после боевых действий, но местным жителям самостоятельно удалось восстановить несколько домов.

Напомним, что ранее Россия передала в Сирию крупный груз со строительными материалами для восстановления поврежденной от боевых действий инфраструктуры.