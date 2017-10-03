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Алеппо: российские врачи ежедневно принимают десятки нуждающихся сирийцев
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    Алеппо: российские врачи ежедневно принимают десятки нуждающихся сирийцев

    11:00  3 Октября 2017
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    Алеппо: российские врачи ежедневно принимают десятки нуждающихся сирийцев

    Дамаск, 3 сентября. Российские медики начали прием жителей населенного пункта Аияша, где ранее был развернут полноценный медпункт, большинство пациентов — дети. 

    Российские военнослужащие из Центра примирения враждующих сторон в САР ранее открыли медпункт деревне Аияша в провинции Алеппо. Прием первых пациентов уже стартовал. По словам медсестры Светланы Деревянко, прием ведут хирурги и педиатры — каждый день за помощью обращаются десятки людей. 

    «Диагнозы очень разные: кишечные инфекции, чесотка, тонзиллит, педикулез», — пояснила медработник, ее слова приводит Sputnik. 

    Глава отдела «Запад» российского Центра Сослан Цебоев сообщил, что сотрудники организации мониторят гуманитарную ситуацию в освобожденных от боевиков территорий. О населенном пункте Аияша офицер сказал, что здесь были только руины после боевых действий, но местным жителям самостоятельно удалось восстановить несколько домов.

    Напомним, что ранее Россия передала в Сирию крупный груз со строительными материалами для восстановления поврежденной от боевых действий инфраструктуры.

    Алеппо: российские врачи ежедневно принимают десятки нуждающихся сирийцев

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия #алеппо
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