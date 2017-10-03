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На Ставрополье бабушка случайно отравила внуков крысиным ядом: трое детей погибли
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    На Ставрополье бабушка случайно отравила внуков крысиным ядом: трое детей погибли

    10:57  3 Октября 2017
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    На Ставрополье бабушка случайно отравила внуков крысиным ядом: трое детей погибли

    Пятигорск, 3 октября. Следователи сообщили о гибели еще двоих детей, отравившихся крысиным ядом в Ставропольском крае. Таким образом, всего умерли три ребенка, уточнили в краевом СУ СК РФ.

    «Скончались еще двое детей: мальчик 2013 года рождения, девочка 2008 года рождения», — уточнил представитель ведомства в комментарии РИА Новости.

    Накануне стало известно о госпитализации на Ставрополье четверых детей и гибели одного ребенка в результате отравления крысиным ядом. Все дети попали в больницу, побыв в гостях у прабабушки. По версии СК, 78-летняя женщина разложила дома крысиную отраву. Ее внуки отравились ядовитыми парами. Трагедия произошла в поселке Тихом. 

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #дети #отравление #ставрополь #крысиный яд
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