На Ставрополье бабушка случайно отравила внуков крысиным ядом: трое детей погибли

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Пятигорск, 3 октября. Следователи сообщили о гибели еще двоих детей, отравившихся крысиным ядом в Ставропольском крае. Таким образом, всего умерли три ребенка, уточнили в краевом СУ СК РФ.

«Скончались еще двое детей: мальчик 2013 года рождения, девочка 2008 года рождения», — уточнил представитель ведомства в комментарии РИА Новости.

Накануне стало известно о госпитализации на Ставрополье четверых детей и гибели одного ребенка в результате отравления крысиным ядом. Все дети попали в больницу, побыв в гостях у прабабушки. По версии СК, 78-летняя женщина разложила дома крысиную отраву. Ее внуки отравились ядовитыми парами. Трагедия произошла в поселке Тихом.