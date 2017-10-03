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Россия
Группа «Хмеймим» отметила вклад ВКС РФ в борьбу с терроризмом в Сирии
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    Группа «Хмеймим» отметила вклад ВКС РФ в борьбу с терроризмом в Сирии

    10:42  3 Октября 2017
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    Группа «Хмеймим» отметила вклад ВКС РФ в борьбу с терроризмом в Сирии

    Дамаск, 3 октября. Представители сирийской оппозиционной группы «Хмеймим» отметили, что поддержка России помогла властям САР начать реальную борьбу с терроризмом в стране.

    Представитель группы «Хмеймим» Маис Криде заявил, что только после вмешательства России в Сирийской арабской республике начали предприниматься реальные шаги по борьбе с террористическими группировками. Более двух лет назад РФ заявила о начале военной операции ВКС РФ по борьбе с террористами в САР, за это время российские военные летчики вместе с САА остановили наступление боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

    Совместными усилиями были зачищены от исламистов значительные территории, освобожден крупнейший город Сирии Алеппо, предотвращен фактический развал страны, отметил представитель оппозиционной группы.

    Группа «Хмеймим» отметила вклад ВКС РФ в борьбу с терроризмом в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #оппозиция #сирия #хмеймим #вкс рф
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