Самарчанка зарезала спящего сожителя

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Самара, 3 октября. Женщина осуждена за убийство своего сожителя в Самаре.

По сообщению прокуратуры Промышленного района Самары, 44-летняя женщина поссорилась со своим сожителем во время застолья на почве употребления последним спиртных напитков. Конфликт произошел 2 июля в квартире дома по улице Ново-Садовой.

После того, как мужчина уснул, женщина кухонным ножом нанесла ему удар в область живота. Пострадавший скончался на месте от полученной травмы.

Подсудимая была признана виновной по статье «Убийство». По решению суда ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.